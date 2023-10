Okaspuud tuleb sügisel korda teha, et nad oleksid kevadel ilusad

Okaspuudest on silmailu aasta ringi, liiati võib sügisel heameelt tunda selle üle, et nende alt ei pea ju lehti riisuma. Esmapilgul tundub okaspuude eest hoolitsemine lihtne, kuid samas ei tohi unustada, et omad kahjustajad on neilgi. Tõsi, sügisel ei pruugi okaspuude kahjustused silma hakata, aga kevadel pärast lume sulamist, kui puud ning põõsad taas kasvama peaksid hakkama, võib märgata nende rääbakat välimust.