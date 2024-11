Pärnumaa naine nägi võsas ilu ja ehitas unelmate taluhäärberi

Piirumi külas asuv Nurka talukompleks on suursugune ja uhke. Lisaks võimsale taluhäärberile on siin veel kuus kõrvalhoonet ja kõik need on nüüdseks saanud uue kuue ning rõõmsa ilme. Siin on kolm aita, suur maakivikelder, saun, renoveeritud on vana hobusetall, mis täidab praegu koolitus- ja külalistemaja funktsiooni ning kuur.