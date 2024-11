Vana ja uut kodus kokku sobitades - noor pere hoiab esivanemate pärandit au sees

Triinu ja Taavi on alati olnud loodusesõbrad. Looduses käidi enne paari kohtumist koos matkaklubidega mitu korda. Lihtsalt enne ühist rada sai käidud mööda eri teid. Triinu ja Taavi leidsid teineteist sajandivahetuse ajal, Vinni Puhhi matkaklubi nääriteemalisel üritusel, kus kahest loodusehuvilisest sai rohkemat kui kaks seiklejat. Hiljem on selgunud, et sellest matkaklubist on mitmeid paare välja kasvanud.