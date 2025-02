Talvist aeda kaunistavad igihaljad lehtpõõsad. Mida võtta, mida jätta?

Rääkides Eesti looduse igihaljastest puittaimedest, kerkivad silmade ette enamasti vaid kuused-männid. Ometi on meil igihaljaid lehtpõõsaid suisa mitu. Tõsi, suurt osa neist ei osata sageli puittaimede hulka lugeda. Need on tillematest alustades jõhvikas, kukemari, pohl, leesikas, kanarbik, küüvits ja hanevits ning vahel ka rododendronite hulka loetav sookail.