RETSEPTID | 7 kuuma jooki, mis teevad keha külmal talvepäeval soojaks

Võiks öelda, et tegu on kakao tummisema ja rikkalikuma vennaga. Joogi võib valmistada põhiretsepti järgi või proovida mõnda erilisemat varianti. Alati võib lisada vahustatud 35% rõõska koort.

Kuum õunajook

Kuum valge šokolaad kardemoniga

Võiks arvata, et valge šokolaadiga on jook lausa läilalt magus, aga üldsegi mitte! Kardemon kannab selle eest hoolt.

Eggnog

Eggnog on vürtsidega maitsestatud muna-piimajook, mis eriti populaarne USAs. Meie maitsemeeltele võib see natuke meenutada hoopis lumepallisuppi. Maitsev on jook igatahes! Enamasti lisatakse sellele ka alkoholi (tüüpiliselt Ameerika viskit ehk burbooni, rummi või brändit), aga selle võib vabalt välja jätta, kui joojate hulgas on ka laps.