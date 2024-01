Kasuta ära pakane ja tee jääst vaagen külmlauale või jäälatern aiakaunistuseks

Jääst salati- või magustoidukausside ning vaagnaaluste valmistamine pole kuigi keeruline. Kui jääanuma seina paksus on vähemalt 2½ cm, kestab see soojas toas vähemalt 2 tundi. Kui soovite toitu pikemaks ajaks kausiga lauale jätta, viige jääst nõu lauale koos vormimiseks kasutatud ümbristega. See on omamoodi termoskauss, mis hoiab toidu jahedana isegi pärast jää täielikku sulamist.