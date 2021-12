Kodus verivorsti tegemine ei vaja erilisi oskusi

Verivorsti sees on kindlasti tangu, verd, pekki ja ohtrasti maitseaineid. Veri nagu ka liha sisaldab teatavasti palju rauda ja loomsest toorainest pärit rauda omastab organism tunduvalt paremini kui taimedest olevat. Veel on veres B12 vitamiini ja naatriumi. Samuti on suur vere valgusisaldus ning rasvasisaldus jällegi vähene.