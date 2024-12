Paljud vanad uskumused elavad meis märkamatult edasi ning me järgime neid, ilma et seda ise eriti tähelegi paneks või sellele mõtleks.

Ristiusu sümbol rist on kõigile tuttav. Kuid ka paljud rahvakunstis levinud motiivid ehk kirjad on talupojakultuuri jõudnud just kiriku kaudu. Talurahvas jaotas keskaegse sümboolse alltekstiga märgid õnne ja kaitset toovateks ning kohandas need oma igapäevastesse esemetesse-tööriistadesse. Nii kasutati kirivöösid haiguste raviks, eriti ussihammustuste puhul.