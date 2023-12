Lubaduste andmine uueks aastaks on üks kõige levinumaid ja vanemaid kombeid

Saabuva aasta õnn

Levinud on komme arvata, et see, mida keegi uue aasta esimesel päeval teeb, mõjutab kogu algavat aastat. Näiteks toob uue aasta esimene külaline kas head või siis mitte nii head õnne, olenevalt sellest, kes saabub. Eriti hea on, kui külaline juhtub olema pikk tumedapäine mees.