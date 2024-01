Lume kühveldamisest kõrini? Lumepuhurit valides jälgi eelkõige võimsust ja käepideme kõrgust

Lumepuhurit valides on vaja vaadata käepideme kõrgust – et see oleks kasutajale paras, sest üldjuhul juhthoovastiku kõrgust omal jõul muuta ei saa, ütles OÜ Aldermani Metall juhataja Toomas Sild. Samuti on oluline, kui intensiivset tööd on plaanis puhuriga teha – sellest sõltub, kas piisab näiteks 5–6hj mootoriga masinast või on tarvis valida üle 10hj seade. Meil saadaolevatest on võimsaimad 13hj lumepuhurid.