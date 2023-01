Talvel tuleb kõige parem uni just selliste voodilinade vahel

Jahedatesse tubadesse sobib naturaalsetest voodipesu materjalidest kindlasti kõige paremini flanell, mida oleme harjunud nägema beebide ja laste voodites. Karvastatud pealispinnaga puuvillane kangas on olemuselt just see, mida me talvel vajame – kerge, soe, pehme. Väike karvake tekstiili pinnal jätab õhuvahe, mis sooja annab.