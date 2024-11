Kuidas teha koerale massaaži, mis vähendaks ta pingeid ja stressi

Lugeja küsib: Juhtusin lugema kuulutust, et koertele tehakse ühes salongis massaaži, ja nagu inimestele, nii ka koertele mõjub see hästi. Kas loomaomanik võiks oma lemmikut masseerida ka ilma suurema koolituse ja ettevalmistuseta ning millised on selleks kõige lihtsamad ja efektiivsemad võtted?