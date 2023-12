Suure läbimõõduga küünaldel põleb sageli taht ära ning pool küünlast on ikkagi alles. Vanadest küünaldest uute tegemiseks on kõige parem vaha sulatada veevannil. Selleks asetage vana kastrul pliidile ning valage põhja vett. Vana kastrul võtke just seetõttu, et hoolimata sellest, et keedate vaid vett, võivad vahapritsmeid siiski vette kukkuda ning hiljem kastrulit küürida on tüütu.