Paljud taimehaigused saavad alguse seemnetest. Kuidas tunda ära terved seemned?

Kõikide haiguste suhtes kindlaid sorte pole olemas. Esivanemad saavad oma järglastele edasi anda vaid geene, mis kaitsevad tõbede vastu, mida nad ise on kogenud. Muude haiguste vastu see geneetiline kingipakike tõenäoliselt ei kaitse. Kahjuks pole sageli piisavalt teavet, millistele haigustele on üks või teine sort vastuvõtlik või resistentne.