Kuidas hoida ja eksponeerida antiikesemeid nagu näiteks maalid, graafika ja mööbel?

Üsna visalt püsib meil aga arvamine, et kui tegu on kaasaegse maja või korteriga, siis sinna justkui ei sobigi midagi ajaloolist. Mõni vana ese tingiks nagu selle, et kodus peaks ka kõik ülejäänu olema antiikne. Kuid neidki kodusid on aina rohkem, kus esivanematelt päritu või ka kokku ostetud vanavara on aukohal ning vana ja uus on maitsekalt kokku sobitatud. Mõned ettevaatusabinõud aitavad kodus koos vanavaraga elada.