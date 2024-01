Koo pehme ümbris kuumaveekotile, mille vastas on hea varbaid soojendada

Kaval on kuumaveekott teki alla pista pool tunnikest enne seda, kui ise sinna kavatsete pugeda. Eriti luksuslikuks teeb kuumaveekoti aga kootud ümbris, mis laseb selle suisa kaissu võtta, ilma, et peaksid tundma ebameeldivat kummi naha vastas. Liiatigi võib vahetult kotti valatud kuum vesi nahka ka kõrvetada. Kampsun kuumaveekotile on kootud number 5 varrastega villasest lõngast, kuhu on juurde lisatud ka heie, et see saaks veelgi soojem ja mõnusam.