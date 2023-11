Viis hõrgutavat küpsetist vanadest retseptivihikutest

Selgus, et möödunud sajandi alguse uudisretseptid, nagu neid toona kutsuti, ei erinegi suurt praegustes ajakirjades pakutavatest. Seda, et nood küpsetised palju aega võtavad, ei maksa peljata. Kel alatasa kiire on, võib kasutada juba valmis taignaid ja biskviidipõhjasid.