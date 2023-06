Valmista hommikuks roheline smuuti ja tunned, kuidas energia ning tervis tulevad!

Need smuutid on ilma piimata. Kasutame vett, kookosvett, mandlipiima ja lisame kreemise tekstuuri saamiseks banaani. Kui soovite jooki võimsamaks muuta, lisage goji-marju, toorkakaod, maca-pulbrit või vetikapulbrit. Neis retseptides on kasutatud chia-seemneid. Siin retseptides antud 1 tass spinatit või lehtkapsast võrdub 30 grammiga.