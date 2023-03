VIDEO | Korraliku saagi saamiseks tuleb marjapõõsaid kevadel õigesti lõigata

Kui marjapõõsad on juba väga eakad ning neid pole ka korralikult hooldatud, tasub tõsiselt kaaluda: kas ikka on mõtet võtta ette põõsa jaoks ränk noorenduslõikus, mida tuleb teha järk-järgult kahe-kolme aasta jooksul, või on targem vanurid hoopis välja juurida ja teise kohta istutada uued. Pikalt pole vaja mõtelda haigustest ning kahjuritest räsitud põõsa puhul - see juurige kindlasti välja.