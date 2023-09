Vana roosipõõsa iga võib neid nippe järgides tunduvalt pikendada

Krenke teooriast, mis selgitab rooside lõikamise ja arengu seaduspärasusi, ei ole Eestis kirjutatud. Enamik vanu lillekasvatajaid ei tea sellest midagi. Näiteks kui küsida, miks peab roose lõikama, on tavaline vastus: „Siis tuleb palju õisi, need on suured ning ilusad.“ See on aga ekslik.