Taimevihtl on tervist turgutavad omadused, eriti kui neid kasutada saunas.

Ilme Roosimäe pooldab loodusravi ning usub, et kui ikka õigete taimedega vihelda, saab saunaline tervemaks. Teadmisi ja tarkusi selleks tööks on naine kogunud kursustel ja koolitustel. Lisaks on ta läbi lugenud paraja hulga loodusravi raamatuid.