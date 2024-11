Tapeedi asemel kaunista seinad loodusvärvidest mustriga

Kuna looduslikud krohvid, lubikrohv ja savikrohv on tuntud õhuniiskust reguleeriva toime poolest, tuleks viimistlemisel kindlasti eelistada sarnaste omadustega looduslikke värve. Näiteks tasub seinte värvimisel kasutada traditsioonilisi loodusliku koostisega liimvärve, mille retseptid on sajandeid vanad. Liimvärvid sobivad looduslike krohvide viimistlemiseks just seetõttu, et lasevad õhuniiskusel läbi aluspinna vabalt liikuda, tagades sellega parema ruumikliima.