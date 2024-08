Kes näksib kasvuhoones tomatid ja nende lehed auklikuks?

Köögiviljaöölased lendlevad juuni lõpust kuni sügiseni. Liblika esitiivad on punakaspruunid, siruulatus 3,5 cm. Nad munevad õhtuhämaruses tomatilehtede alaküljele kahe-kolmekihilisi kogumikke (igaühes 40–90 muna), kokku võib üks liblikas muneda kuni tuhat muna.

Noored munadest väljunud röövikud on rohekad, hiljem kahvatukollased või roosakaspruunid. Keha külgedel on helekollane vööt. Täiskasvanud röövikud on 3–4 cm pikkused.