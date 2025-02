Kuidas vähendada lemmiklooma arstikartust, et kliiniku külastus kulgeks rahulikult

„Mida parem on kontakt looma ja tema peremehe vahel, seda rohkem loom inimest, ka arsti usaldab,“ arvab väikeloomaarst Kaie Päike. Kui omaniku-lemmiku omavaheline kontakt on hea, suhe paigas ja inimene hierarhias loomast kõrgemal, ei hakka neljajalgne kliinikusse saabudes oma peaga mõtlema, et oeh, see lõhn siin on vastik, see tuba mulle ei meeldi ja see protseduur, mida nad kohe kavatsevad tegema hakata, on vastik. Ta jätab otsustamise rahulikult peremehe hooleks ning täidab usalduslikult kõik tema soovid.