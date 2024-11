Kass kipub oravaid püüdma. Mida loomasõbrad peaksid tegema?

Viimaks sain nurkajooksnud orava siiski kätte, surusin ta kindlalt pihku, püüdes teda rahustada. Seepeale lõi orav hambad mulle pöidlasse, nii et oleksin valu pärast ta äärepealt uuesti lahti lasknud. Et mul on kasside teravate hammaste ja küüntega kogemusi, siis kannatasin selle hammustuse ära ja püüdsin hammustamist sõrmega lõua alt hoides takistada.