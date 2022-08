Oskuslikult marineeritud suvikõrvitsad maitsevad isegi paremini kui hoidistatud kurgid

Suvikõrvitsat on kasulik süüa ainevahetuse häirete, südame- ja maksahaiguste korral, kuna see köögivili soodustab sooletegevust ja vee väljutamist ning pehmendab kõhukinnisust. Väga kasulikud on suvikõrvitsad toorsalatites, veinäädikaga marineeritud suvikõrvitsad aga on head looduslikud kolesteroolialandajad.



Valik retsepte suvikõrvitsa marineerimiseks ja hapendamiseks on leitav allpool. Loe lähemalt!