FOTOD | Muhu naine tikkis ainulaadse pulmateki. Sellist ei leia isegi muuseumist!

Talle eeskujuks olnud ja kulunud pulmatekk oli tema vanaisa ema Maria (s 1889) riidekirstus, too oli väga töökas ja tubli naine. Samas on Kätlil pärast uue pulmakommete raamatuga tutvumist kahtlus, et teki võis valmistada hoopis Maria ema. “Selles raamatus oli põlletikand, mis on minu vanaisa vanaema Mare (s 1820) tehtud. Seal on kirjas, et Mare Nukk annetas pulmapõlle muuseumile ehk ERMile kogumisaktsiooni käigus. Ta oli suur käsitöömeister,” seletab Kätli oma kahtlusi.