Arborist selgitab, kuidas hinnata suurte puude tervist ja millal võtta kätte saag

“Üks kask meil kasvas õues, just maja ukse ees…” – seda laulu teame kõik. Täpselt nii oli ka Järvamaal ühes talus. Võimas kask kõrgus otse ukse all ja arvamusi selle ohutuse kohta oli mitmeid. Üks oli raudkindel, et puu kestab veel aastaid. Teine vangutas murelikult pead ja väitis, et pikka pidu pole – tuleb kiiremas korras maha võtta. Läks mööda mõni aasta, ja tormituul murdis piraka kase maha. Õnn, et mitte maja peale, kuid aed ja kasvuhoone said kõvasti kannatada.