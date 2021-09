3 lihtsat viisi küüslaugu koorimiseks

1. Küüslauguküünte leotamine kuumas vees. Küüslauguküüned eraldatakse üksteisest ja pannakse sobivasse nõusse kuuma, ent mitte keevasse vette likku. Peale paart minutit peaks nahk küünte ümber olema pehmenenud ja lahti löönud. Seetõttu on seda palju lihtsam eemaldada ja tulemuseks on väga esinduslikud terved liitsibulad.

2. Teine meetod võimaldab kokal kasutada ohtralt jõudu. Selleks võetakse lai kokanuga ja surutakse järsu ja jõulise liigutusega see lapiti küüslauguküüntele. Koor liitsibulate ümber puruneb koos nendega ja nii on lihtsam sisu koore sest kätte saada. See tehnika sobib hästi siis kui tulemus ei pea hea välja nägema ja läheb niikuinii purustamisele.