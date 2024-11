Talvine toidulaud ei ole kõigile lindudele sobilik, kui see avaneb liiga varakult

Samuti võib liiga varajane lindude toitmine meelitada paikseks jääma neid linde, kes on parasjagu läbirändel ja avastavad toidukohad juhuslikult. Ka selline muudatus nende iga-aastases rutiinis ei ole lindudele kasulik. Lisaks hakkavad nad paratamatult konkureerima meie kohalike liikidega ning seeläbi on külmal talvel kõigil raskem.

Üldiselt öeldakse, et aialinde hakatakse toitma siis, kui püsivad suuremad külmad on saabunud ning maa külmunud. See tähendab, et temperatuur peaks olema ka päevasel ajal vähemalt 10 miinuskraadi juures.