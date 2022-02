Neid juhiseid järgides pruulid kodus sellise õlle, et kõik sõbrad kiidavad

Eestiski on koduõlle valmistamise traditsioon pikk ja moodustab olulise osa meie rahvakultuurist. XIII sajandi keskpaigast hakkasid siinsetesse suurematesse asulatesse tekkima ka pruulikojad ja peagi muutus õlu niivõrd igapäevaseks, et sellega maksti isegi trahve. Üks on kindel – jaani ja jõulu ajaks pruulitakse oma õlut Eestimaal paljudes kodudes.

Aga miks mitte teha seda ka vahepeal, eriti kuna see pole siinse juhendi järgi sugugi keeruline!

Tegu on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.