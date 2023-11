Kasvata ise sibulast ratsuritäht, mis rõõmustab õitega mitu talve

Tegelikult on veelgi taimi, kellel nagu oleks hooaeg, aga nagu pole ka. Üks selline on ratsuritäht. Lääne-Euroopas on ta suuresti jõululill, kuid Eestis on tema hooaeg tublisti pikem ning seda kaunist sibultaime tuntakse kui universaalset talvist õitsejat ja tuppa värvi toojat.