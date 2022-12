Ratsuritähte on lihtne kasvatada ja kauneid õisi jagub aastateks

Ratsuritähed (Hippeastrum) kasvavad looduses Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Kokku on neid umbes 90 liiki ning ratsuritähtede peamised looduslikud kasvukohad on selgelt välja kujunenud kuivaperioodiga rohumaad ja võsastikud. Ometi on perekonnas ka iseäratsejaid ning mõned liigid kasvavad isegi vihmametsa puudel epifüütidena. Üks asi seob aga kõiki ratsuritähti – see on soojalembene perekond ning miinuskraade ei talu neist ükski.