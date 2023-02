Sisekujundaja soovitused, kuidas magamistuba mõnusaks sättida

Kui on sageli vaja majutada ka külalisi, oleks mõistlik magamistuba lahendada mitmefunktsioonilisena – nii-öelda kaks ühes. Juhul kui elamises on piisavalt ruumi, et rajada eraldi töökabinet, võiks see lahtitõmmatava diivaniga ühtlasi kanda külalistetoa funktsiooni.