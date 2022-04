Ise tehtud sefiiritort viib keele alla

Mõnus suutäis on muidugi ka sefiirikorvike, kuid seni on jäänud arusaamatuks, miks kondiitriärid arvavad, et korvikese põhja peab panema banaani. Hapu sõstramoos on see, mis toob sefiiri magusa maitse esile ning laseb sel olla peolaua kuninganna.

Klassikaline sefiiritort peab minu arvates olema muretainapõhjal ning ühe kihina käib kindlasti ka küpsetatud biskviit. Ja siis loomulikult kõik muu mõnus, mis koogi vahel olema peab, et sellest tõeliselt mahlane tort saaks.

Meelierutavalt maitsva sefiiritordi saladus on mustasõstramoos, mis annab särtsu kogu sellele magusale suutäiele. Kui vähegi võimalik, võib pidupäevaeelsel õhtul põhjad valmis küpsetada.