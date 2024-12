Röstitud porgandi-fenkoli püreesupp. Lihtsalt valmistatav supp , mis alati õnnestub. Veel aasta tagasi polnud ma fenkolit söönud, kuid nüüd on see peategelane supis, mida sööks kas või iga päev.

Apelsini-sinepimarinaadis lõhefilee jõhvikakastme ja sparglitega. Lõhe on üks neist kaladest, mis ausalt öeldes sageli ei üllata, maitse on etteaimatav ja ega tihti oskagi peale soola-pipra-sidrunimahla traditsioonilise kombinatsiooni midagi juurde lisada. Samas võimalusi on piiritult. Üks minu viimase aja õnnestunud katsetest on lõhefilee apelsini-sinepi ja mee marinaadis.