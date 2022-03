Kevadine päike on kõige intensiivsem. Tavaliselt on okaspuudele ja teistelegi igihaljastele taimedele kõige ohtlikumad küll märts ja aprill, aga oma päikeseõrnu taimi võib kindluse mõttes varjutada varemgi.

Usinamad aednikud paigaldavad varjutuskangad tihtilugu juba sügisel enne suuremaid lumesadusid. Seda enamasti selle mõttega, et iial ei või teada, milline kevad ees ootab.