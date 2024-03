Usinamad aednikud paigaldavad varjutuskangad tihtilugu juba sügisel enne suuremaid lumesadusid. Seda enamasti selle mõttega, et iial ei või teada, milline kevad ees ootab. Võib juhtuda, et märtsi alguses või veebruari lõpus on aias veel väga palju lund ja taimede katmine on seetõttu raskendatud või isegi võimatu. Pooleldi või üleni lume all olevate taimede ümber ei saa katteid kuhugi kinnitada. Tihti on probleem ka selles, et lumehangest taime katmiseks välja kaevama hakata ei ole ka kuigi mõistlik – nii võib külmast hapraid oksi vigastada.