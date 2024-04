Mustasõstra paisunud pungades pesitsev sõstra-pahklest rikub saagi ja levitab ohtlikku viirushaigust

Kahekümnenda sajandi algul avastati Suurbritannias ja Hollandis, et tavalised mustad sõstrad muudavad aja jooksul oma ilmet ja lõpetavad saagi andmise. Arvati, et taimi oli tabanud reversioon, tagasipöördumine ürgsete esivanemate poole, nii et uutel vormidel ilmnesid kaugete vähesaagikate eellaste tunnused. Alles hiljem selgus, et viljatud oksad olid nakatatud tillukestest kahjuritest siirutatud haigusega.