Vana tugitool sai lappidest õmmeldud uue ja rõõmsa katte

Kuna magamistoas olevale tugitoolile pani tütar käpa peale ja viis ära oma korterisse, siis jäi nurka haigutama tühjus. Samas vedeles saunas kaks vanaaegset tugitooli, millel jube jõle kulunud kangas peal. Need vedelesid seal juba aastaid, aga ära ei raatsinud visata, sest nad olid nii mugavad. Korrastada ka ei viitsinud või polnud aega. Pigem ikka see esimene.

Nüüd oligi siis see õige aeg käes. Käisin mööda kaltsukaid, et leida erinevaid kangaid, mis omavahel sobiksid. Poest kangast ostes oleks see projekt lihtsalt liiga kalliks läinud, kuid kaltsukas on erinevad kardinad ja laudlinad mõne euro eest saada. Peale pesemist lõikusin need ruudukesteks ja hakkasin tugitooli tarvis õigeks õmblema.