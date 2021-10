Selleks, et avokaado aga pettumust ei valmistaks, peab ta olema parasjagu küps ning pehme. Toores avokaado on kõva ja mittemidagiütleva maitsega ning just toore puuvilja söömine on enamasti põhjuseks, miks paljud leiavad, et nad avokaado populaarsust ei mõista.

Kahjuks tuleb toidupoes tihtilugu kõvasti vaeva näha, et just seda õiget ja maitsvat vilja leida ja iga kord ei pruugi see üldsegi õnnestuda. Jagame 5 nippi, mis sind kunagi alt ei vea!