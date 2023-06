Valge ristik on kõige vastuolulisem murutaim. Kas ta rikub või kaunistab muru?

Valgel ristikul on tegelikult terve rida häid omadusi. Ristik on vastupidav, ta kasvab peaaegu igasugusel mullal, ei vaja kuigi sagedast niitmist ning päris kindlasti ei hooli ta väetamisest. Nagu enamikul liblikõielistest taimedest, on ka valge ristiku juurtel mügarbakterid, mis on suutelised siduma õhulämmastikku ja sel viisil toidab ristik ära enda ning varustab lisalämmastikuga ka mulda.