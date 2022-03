TEST | Millised on parimad oksakäärid igapäevatööks?

Oksakääride valik poodides on meeletu, ka hinnad kõiguvad seinast seina. Kuna praegu on viljapuude lõikamiseks paras aeg (loe, Kuidas lõigata õunapuid ja ploomipuid kevadel), siis on paslik uuesti üle vaadata mõne aasta tagune oksakääride test.

Valisime toona keskmiseks hinnavahemikuks 10–61 eurot ja viisime seitse paari levinud oksakääre testimiseks aiakujundaja ja haljastaja, Blue Lavender OÜ omanikule Diana Roolaidile. Kõikide kääridega prooviti teha aias tavapäraseid kevadisi lõiketöid – kääre katsetati nii elu-, õuna-, kui ka kontpuude peal, oma osa said ka roosid ja sügisel lõikamata jäänud püsikupealsed.