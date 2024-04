11 nippi, kuidas hoolitseda võõrasema ja sarvkannikese eest, et õisi jätkuks kauaks

Võõrasema ehk aedkannike on praktiliselt ainus taim, mis sobib esimestesse kevadistutustesse. Meie ilmastik kipub kevadeti olema ikka heitlik ja kuigi päikesekiired päeval lubavad korralikku sooja, võib öösiti veel näpistada paar käredat külmakraadi, mida enamik õitega suvelilli üle ei ela.

Miks see lill nii populaarne on, kuidas teda kasvatada, millisesse mulda istutada ja palju ta tegelikult ikkagi külma kannatab?

Võõrasemadega samal ajal on müügil neile sarnased ent pisut väiksemate õite ja lehtedega rikkalikult õitsevad sarvkannikesed (Viola cornuto). Sellest Püreneede mäestikust pärit pooligihaljast taimest on aretatud samuti nüüdseks sadu sorte. Ehk on sarvkannike palju targem valik? Loe edasi artiklist!