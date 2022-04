Esimese võõrasema sordi „Medora” aretas 1839. aastal Inglismaal William Thompson. Tänapäeval tuntakse rohkem kui 250 võõrasema sorti.

Võõrasema ehk aedkannike on praktiliselt ainus taim, mis sobib esimestesse kevadistutustesse. Meie ilmastik kipub kevadeti olema ikka heitlik ja kuigi päikesekiired päeval lubavad korralikku sooja, võib öösiti veel näpistada paar käredat külmakraadi, mida enamik õitega suvelilli üle ei ela.

Miks see lill nii populaarne on, kuidas teda kasvatada, millisesse mulda istutada ja palju ta tegelikult ikkagi külma kannatab? Või on siiski sarvkannike palju targem valik? Loe edasi artiklist!