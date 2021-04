Esimese võõrasema sordi „Medora” aretas 1839. aastal Inglismaal William Thompson. Tänapäeval tuntakse rohkem kui 250 võõrasema sorti.

Võõrasema sortidel on õied nii ühevärvilised kui kirjud, triibulised, laia teist värvi servaga või kontrastset värvi neeluga. Kõige enam armastataksegi just erksate värvidega sorte. Miks see lill nii populaarne on, kuidas teda kasvatada, millisesse mulda istutada ja palju ta tegelikult ikkagi külma kannatab? Või on siiski sarvkannike palju targem valik? Loe edasi artiklist!