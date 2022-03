Viljapuude lõikamiseks on sobilikud vaheliti lõiketeradega (liugteradega) oksakäärid. Alasi-tüüpi kääre ma selleks tööks ei soovita, sest nendega ei saa kvaliteetset lõiget. Lõigates muljuvad need allesjäävat oksaosa ja jätavad oma terakujust tingituna tüüka. Alasi-tüüpi käärid sobivad suurte äralõigatud okste tükeldamiseks ja ka kuivanud okste lõikamiseks, sest nende jõudlus on suurem kui teistel.