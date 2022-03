Spetsialist annab nõu, kuidas lõigata viljapuid

Enne pungade puhkemist liiguvad mahlad veel vähe. Lehtedeta puud-põõsad paistavad hästi läbi ja nii on võimalik mittevajalikke oksi kergemini leida. Samas paistavad kuivanud oksad paremini välja just lehtinud puust.

Lisaks kevadisele lõikusele on viljapuid üha rohkem hakatud täiendavalt lõikama ka suvel. Kui kevadtalvine lõikus ergutab oksakasvu, siis suvine (eriti just kevadsuvine) kahandab puu jõu- ja toitainevarusid ning piirab sellega edasist võrsete teket ja kasvu. Just kevadist (kevadtalvist) ja suvist lõikust üheskoos kasutades saab puude viljakandvust ühtlustada.