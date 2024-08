3 PLAANI | Maastikuarhitekt annab nõu, kuidas kujundada lipumasti alune

Siin on mõned ideed, kuidas lipumasti alust kujundada. Peenra läbimõõduks on arvestatud 3 meetrit. Istutuskaugused on taimeliigiti erinevad, arvestada tuleks taime täiskasvanud suurusega. Kui taim on suurena läbimõõduga 40cm, siis istutuskaugus võiks olla 15–25 cm.

1. Ei mingeid taimi

Esimene kujundusnipp on neile, kes taimedega tegelda ei soovi, aga ometi nagu midagi tahaks. Masti alla on kavandatud tänavakividest ilmakaari kujutav mosaiik. Oluline on selline kujundus tegelike ilmakaarte suhtes õigesti paigutada. Taolist mosaiikpinda paigaldatakse nagu tavalist tänavakivigi. Kes arvab, et töö on liialt keeruline, võib abi paluda tänavakive paigaldavatest ettevõtetest. Kui aga ilmakaared tunduvad igavad, võib kividest laduda ka päikesekella, kus lipuvarda vari õiget aega näitama hakkab.

2. Sinimustvalge püsikupeenar

Kuna turule on tulnud palju nn mustade õite või mustjaspunaste lehtedega toredaid püsililli, otsustasin teha ühe näidispeenra Eesti lipu värvides. Lipuvärvides triipe peenras välja toodud ei ole, lähtutud on taimede kõrgusest, struktuurist ja värvist. Lipu heiskamiseks ja lipumasti hoolduseks vajalikule alale on paigutatud looduslikust materjalist astekivid. See on näidispeenardest kõige liigi- ja sordirikkam. Valitud on vastupidavate ja vähenõudlike taimede hulgast.

Sinistest taimedest kõrgeim on virgiinia männasmailase (Veronicastrum virginicum) sinakaslillade õitega sort ‘Fascination’. Virgiinia männasmailasest madalam ja õhulisem on laiuv, siniste õitega põõsa hariliku perovskia (Perovskia atriplicifolia) sort ‘Blue Spire’. Sügise poole on peenras pilgupüüdjaks Carmichaeli käokinga (Aconitum carmichaelii) intensiivselt siniste õitega sort ‘Arendsii’. Sinistest madalaim on aga püsik-sininukk (Jasione laevis), mis on vaid 30 cm kõrge ja ehib peenra serva oma siniste õietupsudega.