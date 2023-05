Toredate nimedega õunapuu- ja maasika-õielõikaja teevad aias paksu pahandust

Aprillikuises soojas videvikus ronivad talvitumiskohtadest kuiva leheprügi alt või koorepragudest välja pika koonuga 3–4 mm pikkused pruunikashallid putukad. Nad tajuvad, et temperatuur on tõusnud üle 7° ja tunnevad vastupandamatut tungi üles otsida õunapuud. Kuu aega hiljem, kui kraadiklaas näitab 13°, järgivad nende eeskuju pisikesed mustad hallika udemega kaetud sugulased, kes püüavad leida maasikaid. Saame tuttavaks – need on õielõikajad.